Negócios no País Basco, a convite da Opel

dianteiro transversal, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, gasóleo, injecção directa, turbo, intercooler,'start/stop'.1.997 cc.177 cv às 3.750 rpm.400 Nm às 2.000 rpm.214 km/h.8,1 s.dianteira.automática de 8 velocidades.4,9-4,8 litros aos 100 km e 128-126 g/km de CO2.Outubro de 2018O Opel Grandland X, tal como o seu "primo" Peugeot 3008, concorre num mercado em expansão, o dos SUV, em que o Nissan Qashqai ainda é a referência. Partilha motores e mecânica com o 3008. Mas, ao contrário do SUV da Peugeot, o Grandland X tem uma altura superior a 1,10m do solo ao capot no eixo da frente, o que o torna classe 2 nas portagens e fez adiar o seu lançamento.Neste caso, até não se podem invocar questões de segurança. Ambos obtiveram o máximo de 5 estrelas nos testes do Euro NCAP, com valores muito próximos, mas o Peugeot 3008, que tem dimensões similares e partilha a plataforma EMP2 do grupo PSA com o Grandland X, paga classe 1 nas portagens.O Grandland X já foi lançado no resto da Europa, mas a Opel aguarda o desfecho das negociações entre Governo e concessionários das auto-estradas para alteração da classificação nas portagens, que está prevista até ao final do 1.º semestre, para agir em conformidade. Mas garante que, de um modo ou de outro, o Grandland X será classe 1 no lançamento em Portugal, apontado para Outubro.Na apresentação da variante com motor a gasóleo de 2.0 litros e 177 cv, acoplado a uma caixa automática de oito relações (ambos de origem PSA) e nível de equipamento superior, Ultimate (os dois outros níveis serão Edition e Innovation), conduzimos o Grandland X na região do País Basco. Realce para a estabilidade e conforto do SUV da Opel que, mesmo em curva, se comporta como um carro mais baixo. A caixa automática de oito relações proporciona comportamento exemplar do veículo no arranque, acelerações e recuperações. Embora o Grandland X só tenha tracção dianteira, o sistema IntelliGrip, com vários modos de funcionamento - Normal/Estrada, Neve, Lama, Areia e ESP Off -, permite-lhe incursões fora de estrada.Com uma frente robusta e musculada e uma silhueta dinâmica, típica dos SUV, o Grandland X distingue-se no interior pelos detalhes exclusivos Opel, como o conforto, a qualidade dos materiais e os acabamentos. O painel de instrumentos é semelhante ao do Astra e a oferta compreende os bancos ergonómicos certificados AGR.Os motores são de origem PSA e além do 2.0 diesel, este SUV médio pode montar um bloco 1.2 a gasolina ou um diesel 1.5, ambos com 130 cv. Com estes motores, as transmissões podem ser manuais ou automáticas, dependendo das versões. No final de 2018, chega um motor 1.6 a gasolina de 180 cv com caixa automática de 8 relações; em 2019, virá uma versão híbrida "plug-in".Topo de gama no equipamento, o novo X recebe as mais recentes tecnologias de segurança e apoio à condução.A família X da Opel começou a ser desenvolvida em Rüsselsheim, na Alemanha, em 2012, na sequência de uma aliança entre a Opel e a PSA, muito antes, portanto, do negócio de compra da marca alemã. Tal facto permitiu diferenciar o Grandland X do 3008 em muitos aspectos.Os preços do Grandland X em Portugal ainda não estão definidos, mas em Espanha, o Peugeot 3008 com o motor 2.0 diesel e nível de equipamento superior GT custa 38.650€ (43.510€ em Portugal) e o Grandland X, com o mesmo motor e nível Ultimate, é vendido por 35.277€.