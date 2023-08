Peugeot 3008 e 5008 com tecnologia Hybrid 48V

Duas versões híbridas com tecnologia de 48 volts vão enriquecer, no último trimestre do ano, a gama dos utilitários-desportivos Peugeot 3008 e 5008. Posteriormente, esta tecnologia será alargada a outros modelos.

Adriano Oliveira aoliveira@netcabo.pt 16:00







O sistema híbrido é composto por um motor a gasolina tricilíndrico turbo alimentado de 1.2 litros e 136 cv de nova geração (substitui o anterior Pure Tech de 131 cv) e, em estreia, por uma caixa de velocidades de dupla embraiagem, com seis relações, que incorpora um motor elétrico de 28 cv. Do conjunto faz também parte uma bateria de 0,9 kWh (0,43 kWh útil), que recarrega em andamento. Tem garantia de 8 anos ou 160 mil km.

