Peugeot 408. ‘Fastback’ de conquista

O novo Peugeot 408 é a aposta da marca do Leão para reforçar a sua presença no topo do segmento C em Portugal. Silhueta ‘fastback’ inédita surpreende pelo seu ‘design’ e pelas tecnologias de vanguarda.

Peugeot 408. 'Fastback' de conquista









