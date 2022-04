Toyota Aygo X (Cross): ‘Crossover’ urbano

A Toyota substituiu o mini-citadino Aygo por um pequeno ‘crossover’ inédito no segmento A: o Aygo X. Baseado na plataforma do Yaris e do Yaris Cross, é maior que o atual Aygo, mas continua muito urbano.

Toyota Aygo X (Cross): ‘Crossover’ urbano









