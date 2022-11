Toyota bZ4X - Primeiro Toyota 100% elétrico

O bZ4X é o primeiro Toyota da nova submarca ‘bZ’, de ‘Beyond Zero’ (para lá do zero), 100% elétrica. Um nome original em forma de código para um SUV pouco convencional com 511 km de autonomia.

Toyota bZ4X - Primeiro Toyota 100% elétrico









