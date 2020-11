Toyota: Quarta vaga Yaris

A 4.ª geração do Toyota Yaris quer ser a referência do segmento tanto em tecnologia e segurança, como em soluções amigas do ambiente, patentes na recente evolução do seu sistema de propulsão híbrida.

