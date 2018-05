Características

128.602€*

Destaques

407 cv/640 Nm.dianteiro transversal, alumínio, injecção directa, gasolina, 4 cil. em linha, turbo, compressor, intercooler, 'start/stop'.1.969 cc.320 cv às 5.700 rpm.400 Nm das 2.200 às 5.400 rpm).230 km/h.traseiro transversal.87 cv às 7.000 rpm.240 Nm.5,6 s.total.Geartronic 8 velocidades.2,1 litros/100 km.49 g/km.*Preço da viatura ensaiadaLuxo, conforto ao mais alto nível, equipamentos exclusivos e um potente e eficiente conjunto motopropulsor híbrido recarregável é o que propõe o Volvo XC90 T8 Excellence, a versão mais luxuosa e mais cara da história do construtor sueco.Construída sob a plataforma SPA, a mesma do tradicional XC90 de 5 ou 7 lugares, a variante Excellence distingue-se não só a nível de acabamento interior, mas também por oferecer apenas quatro lugares. Exteriormente, é identificável pelos frisos cromados nos montantes das portas e pelas jantes de liga leve de 21 polegadas.Os dois passageiros instalados atrás beneficiam de habitabilidade excepcional e de uma atmosfera de tranquilidade e luxo. Espaço não falta e os bancos individuais, muito confortáveis, são ventilados e ajustáveis de série. Dispõem de função de massagem e apoio para os pés. São um convite para viajar. Dois grandes ecrãs colocados nas costas dos assentos da frente permitem assistir a um filme e ao mesmo tempo beber uma taça de champanhe.A Volvo também melhorou a insonorização do habitáculo, isolando com um vidro o espaço do compartimento da bagagem e equipando o XC90 com pneus especiais da Pirelli, para reduzir o ruído do rolamento.Mecanicamente, utiliza um conjunto motopropulsor T8 (Twin Engine) AWD Plug-in Hybrid, com um motor 2.0 litros turbo a gasolina e um motor eléctrico no eixo traseiro. O consumo médio homologado é de 2,1 litros aos 100 km e a autonomia eléctrica é de 43 quilómetros.Em estrada, o XC90 T8 Excellence oferece cinco modos de condução - Hybrid, Pure, Power, AWD (All Wheel Drive) e Save -, facilmente seleccionáveis através de um pequeno selector rotativo na consola central ou no ecrã táctil central no painel de bordo.Para quem gosta de uma condução mais dinâmica, o modo Power é o mais interessante já que o motor a gasolina está praticamente sempre em funcionamento e as recuperações são mais vivas. Este modo elimina a passagem de transição entre os dois motores (combustão e eléctrico), que é mais evidente no modo Hybrid e que conjuga os melhores desempenhos e consumos reduzidos.Para tirar partido do silêncio e da suavidade do modo eléctrico, é necessário seleccionar o modo Pure. Se é difícil de alcançar a autonomia anunciada, é perfeitamente possível circular sem recurso ao motor a gasolina. Neste caso, a velocidade máxima é de 125 km/h. Esgotada a capacidade das baterias, pode passar-se para o modo Save para as recarregar.O XC90 Excellence vem equipado com um sistema de áudio Bowers & Wilkins com 19 altifalantes.Apesar dos seus quase cinco metros de comprimento, o XC90 Excellence tem apenas quatro lugares, ao contrário da versão tradicional de 5 e 7 lugares. Para aumentar o espaço a bordo, o construtor suprimiu os bancos da terceira fila e substituiu a segunda fila por dois bancos individuais.Entre os bancos traseiros e no interior do apoio de braço central, está instalado um frigorífico porta-garrafas com dois copos de cristal da manufactura sueca Orrefors. Duas mesas rebatíveis e apoios de copos iluminados com função de aquecimento e arrefecimento completam o conjunto.