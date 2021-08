Amor à primeira vista

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Parece que a actriz Simone Signoret estava descalça. Yves Montand estava sentado com um amigo, a sua voz de cantor estacionada no peito, quando Signoret, rodeada de amigos, o poeta Jacques Prévert à frente, entrou no restaurante La Colombe d’Or. Os olhares deles bateram um no outro. E eis o que aconteceu: fez faísca. Chispou esse relâmpago com que todos sonhamos na adolescência. Aqui está a razão pela qual o amor é superior à...