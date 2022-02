Os partidos também morrem

Era visível a tristeza do "staff" e dos deputados do CDS/PP quando chegou o dia de deixar as instalações que ocupavam há 47 anos na Assembleia da República (AR). O momento simbólico do fim de ciclo foi quando um funcionário da AR retirou a placa dourada da parede, no Andar Nobre, em que se lia: "Grupo Parlamentar do Partido Popular (CDS/PP) – Presidente."





Nas últimas eleições legislativas, o partido histórico da direita portuguesa, fundado em julho de 1974 por nomes como Diogo Freitas do Amaral, Adelino Amaro da Costa e Basílio Horta, não conseguiu eleger um único deputado. Agora que perdeu a voz no Parlamento, há quem diga que esta é uma morte anunciada.