Viagem a Lisboa dos anos 80

Do restaurante mais luxuoso ao café mais simples, quase todos os fregueses conhecem o desencanto com as alterações dos espaços que sempre frequentaram. Ou, ainda mais importante, os empregados que conheciam os clientes e que já não estão.



No Café de São Bento, aberto em 1982, em frente à Assembleia da República, continuam o chef Manuel Fernandes, com 38 anos de casa, e os funcionários Fernando Teles (que ...