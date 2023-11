O último czar do século XX

Partilhar artigo



"As uvas de Terrantez, não as comas nem as dês, pois para o vinho Deus as fez". O provérbio sobre a casta autóctone da Ilha do Pico entoa na Adega do Czar a meia dúzia de metros do oceano Atlântico. O adegueiro, como gosta de se apelidar Fortunato Garcia, lançou o seu último Czar com o preço de 7.500 euros e, enquanto abria a garrafa, explicava que aquele vinho ainda foi vindimado e produzido pelo pai, José Duarte Garcia, em 1999....