A caixa das joias da Coroa

Portugal tem uma das mais importantes coleções mundiais de símbolos de poder e objetos pessoais de luxo. Todo este património, que pertenceu à Coroa e que até agora esteve escondido do olhar do público, ganhou uma nova casa, na ala poente do Palácio Nacional da Ajuda - O Museu do Tesouro Real. A Associação Turismo de Lisboa, um dos financiadores do projeto, acredita que o novo equipamento cultural vai atrair 275 mil visitantes por ano, mais de metade estrangeiros.

