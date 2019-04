A encarnação da generosidade

Desistam! Os canapés e o vinho não vão chegar, apesar das promessas. É que o dinheiro - essa máquina de fazer poderosos - acabou. E, com a falta dele, cairão todas as máscaras

Timão de Atenas - O último trabalho do Teatro Praga, em colaboração com o Ludovice Ensemble, esteve em cena no Centro Cultural de Belém