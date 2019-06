A Farfetch entre os grandes e as duas faces de Trump

A Farfetch continua a dar cartas. Agora foi convidada pelo Facebook para ser membro fundador da Libra, a criptomoeda que a rede social quer laçar no primeiro semestre de 2020. O líder da Farfetch, o português José Neves, tem razões para sorrir. Isabel Mota vai ser a protagonista do maior desafio que a Fundação Gulbenkian vai enfrentar desde a sua criação, o de encontrar um negócio alternativo ao do petróleo capaz de assegurar a perenidade da instituição. Donald Trump diz uma coisa e o seu contrário com uma desfaçatez assombrosa. Sarkozy vai ser julgado por corrupção. Mais palavras para quê...