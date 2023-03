A música como elevador social

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Projeto Orquestra Geração junta a música à inclusão social. Conhecido como "El Sistema", nasceu na Venezuela e chegou a Portugal há 15 anos. Abrange cerca de 1.200 crianças de meios socioeconómicos desfavorecidos na área da Grande Lisboa e Coimbra. O projeto funciona em parceria com agrupamentos de escolas em Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. Além de aprenderem a tocar instrumentos, estes alunos adquirem competências cognitivas, emocionais e sociais. O fruto deste trabalho já é visível. Alguns jovens ganharam prémios e vários estão no ensino superior em Portugal e no estrangeiro. Para comemorar este aniversário, foi lançado o livro "Tocando Vidas", em que a investigadora Paula Freire traça a história da orquestra e o seu impacto nas vidas das crianças e jovens que a integram, assim como nas famílias e comunidades.