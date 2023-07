A nostalgia dos anos 80 chegou em força aos cinemas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O fenómeno não é novo. Nos últimos anos, o cinema norte-americano tem jogado com o fator nostalgia, dizem uns, ou com a falta de ideias, alegam os mais críticos. Se é verdade que ainda existe cinema independente, original, de pequenos estúdios e nichos, também é verdade que a grande fatia do cinema mais comercial, que chega ao grande público, tem estado apoiado cada vez mais nas sequelas, nos “remakes” ou homenagens.

