A via sacra de May e a indignação a diesel

Deixando pousar a poeira da indignação sobra a validade do alerta do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, sobre o facto de os carros a diesel terem os dias contados. Juan Guaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela, continua a somar apoios. E à medida que isso acontece é sempre maior a quantidade de terreno que vai fugindo dos pés de Nicolás Maduro. A Brisa recusa pagar aos credores. Pode ter muitas razões plausíveis para tal, mas ainda assim será sempre a devedora. O Brexit transformou-se na via sacra de Theresa May, carregando a cruz não se sabe bem para onde.