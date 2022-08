Alex Atala: “Não deixa de ser um pouquinho ‘punk rock’ apresentar uma formiga num prato”

O chef brasileiro nunca perdeu a capacidade de ser disruptivo. Sempre testou os limites e o jogo nunca foi seguro. Sabia que a gastronomia brasileira era "um sonho viável" e cedo recebeu as duas estrelas Michelin, que mantém no seu restaurante D.O.M. em São Paulo. A Amazónia é uma das ligações estreitas que lhe suavizam a alma. Criou o Instituto Atá para valorizar os produtos, mas sobretudo as pessoas "que estão lá dentro". Alex não sabe, mas as palavras saem-lhe com notas musicais mais tranquilas do que os acordes de "punk rock".





