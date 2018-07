Álvaro Garrido: Desligámo-nos colectivamente do mar durante mais de 20 anos

Álvaro Garrido, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é autor do livro “As pescas em Portugal”. Para o investigador, assiste-se a um encantamento com uma nova maritimidade, muitas vezes invocada sob uma certa retórica de grandeza. Ao mesmo tempo, há uma desvalorização clara das pescas no discurso político.