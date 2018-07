Álvaro Laborinho Lúcio: Criou-se a ideia de que o juiz não se pode emocionar

Álvaro Laborinho Lúcio teve a pasta da Justiça no governo de Cavaco Silva. Antes tinha sido director do Centro de Estudos Judiciários. Para ele, um juiz é "uma pessoa vulgar numa função invulgar". E pode emocionar-se. Não pode é tomar decisões debaixo de emoção. O magistrado jubilado do Supremo Tribunal de Justiça considera os juízes têm razões para estar insatisfeitos, mas não devem avançar para a greve.