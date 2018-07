Álvaro Vasconcelos: A extrema-direita impôs a agenda europeia

Álvaro Vasconcelos é antigo director do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia (UE). O especialista em geopolítica refere a ascensão da extrema-direita na Europa como um fenómeno a ganhar cada vez mais força, por causa da crise das democracias. No Conselho Europeu as fracturas ficaram evidentes e a UE corre um risco existencial. Um cenário que agrada tanto a Putin como a Trump.