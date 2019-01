Amélia Rey Colaço, atriz e empresária

Se o teatro fosse uma monarquia, Amélia Rey Colaço seria uma rainha. A atriz e empresária soube estar com imponência no palco e nos bastidores. Fundou com o marido a Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro e teve a concessão do Teatro Nacional D. Maria II entre 1929 e 1974. A exposição "Amélia" celebra os 120 anos do seu nascimento.