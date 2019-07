André Carvalho: “A música é um pequeno exemplo do que é a vida”

“A música é um universo muito pequeno e é um pequeno exemplo do que é a vida e, às vezes, tentando mostrar algo através da música, conseguimos generalizar para aquilo que é a vida no seu todo”, diz o compositor e contrabaixista André Carvalho, que lançou o álbum “The Garden of Earthly Delights”. No domingo, toca no CCB com um novo trio.