André Murraças: “Receio novos retrocessos sociais”

André Murraças conta-nos histórias não contadas ou pouco contadas. No espetáculo "Triângulo Cor-de-Rosa" recorda a terrível perseguição nazi aos homossexuais. "Em três, quatro anos, retrocedemos um século", diz o encenador, que é também cenógrafo e intérprete. Desdobra-se em vários papéis e é autor de diversos projetos, como o Queerquivo, arquivo LGBT Português que resgata pessoas e lugares. Em novembro, já em pleno estado de emergência, estreou no CCB a peça "A Confissão de Lúcio", uma novela de Mário de Sá-Carneiro. Neste ano atípico, André Murraças criou também a websérie "Desabafos" - uma espécie de diários do isolamento. No dia 13 de janeiro, leva ao palco do São Luiz a vida do mais famoso jornalista português - o Repórter X. "É uma personagem realmente interessante e mostra-nos o quanto precisamos de histórias."





