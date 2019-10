António Câmara: Em Portugal celebra-se o falhanço

Foi considerado o empreendedor-modelo em Portugal, com direito a receber o Prémio Pessoa 2006. António Câmara é o fundador da YDreams, a empresa tecnológica que anteviu o futuro mas que foi à falência. O grupo ainda está a pagar as dívidas, ao abrigo do Processo Especial de Revitalização. António Câmara é “chairman”, mas dedica agora a maior parte do tempo à universidade, onde lida com a nova geração que tanto o entusiasma.