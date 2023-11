Barba, cabelo e uma valsa de Strauss

O sô Mário corria-nos, com sotaque alentejano, ao fim de meia-hora de leitura: “Bazem daqui, com esse cabelame, a ocupar as cadeiras todas: quem vem cortar o cabelo dá de frosques, não quer ficar à espera!”



Manuel S. Fonseca 10:00







Cada vez tenho mais razões para querer ir para o céu. Foi para lá, agora, o Mário Prazeres, o sô Mário, o meu primeiro barbeiro. Deixem-me compará-lo ao melhor dos barbeiros do cinema, a esse "um certo barbeiro judeu", que fazia a barba aos clientes ao som da Dança Húngara n.º 5 roubada por Brahams aos ciganos húngaros. Esse "um certo barbeiro judeu" era, como sabem melhor do que eu, um tão versátil Charlie Chaplin,...

Barba, cabelo e uma valsa de Strauss









