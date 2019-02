Bilderberg: O clube de dá e tira o poder

Um grupo de líderes políticos, financeiros e de corporações multinacionais reúne uma vez por ano num lugar envolto em secretismo. Este encontro que junta 120 indivíduos poderosos dos dois lados do Atlântico pode mudar a vida de todos nós. O clube de Bilderberg, assim se chama, é a organização mais poderosa do mundo. Tem força suficiente para escolher presidentes, iniciar uma guerra ou fazer disparar o preço do petróleo. No livro "A verdadeira história do Clube de Bilderberg" o jornalista Daniel Estulin, que estuda a organização há mais de 15 anos, diz que se trata da "pior inimiga da humanidade". E explica porquê.