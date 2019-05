Bruno Bobone: Em Portugal venceu o medo

Bruno Bobone foi reeleito para o cargo de presidente da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa. Na sua equipa, como vice-presidente, está Paulo Portas. É ele que escreve o prefácio do seu livro “Do medo ao sucesso”, lançado pela Oficina do Livro, onde defende que o medo instalado na sociedade portuguesa tem impedido o país de se desenvolver. Para o presidente do conselho de administração do Grupo Pinto Basto, há uma mudança a fazer nas relações laborais. A discussão não deve ser em torno do salário mínimo, mas sim de um “salário digno” que reflita a produtividade. E os trabalhadores devem participar no processo de decisão das empresas.