Caiu um muro, levantaram-se outros

A 9 de Novembro de 1989 foi derrubado o Muro de Berlim. Com ele caiu também uma ordem mundial bipolar que opunha a União Soviética aos Estados Unidos. Era o fim da Guerra Fria. Trinta anos depois, o mundo está a fervilhar e envolvido em novos conflitos. Com o ressurgimento dos nacionalismos e dos populismos foram erigidos muitos outros muros na Europa e no mundo. Mas nem todos são visíveis. Há muros que não são feitos de tijolos, pedras ou arame farpado.