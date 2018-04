Capitãs de Abril

“Todas elas estiveram lá, de uma maneira ou de outra”. A dramaturga Joana Craveiro desfia memórias de mulheres que viveram o 25 de Abril de 1974. Com um espectáculo que percorre a Avenida da Liberdade até à “sala de censura” do Cinema São Jorge, a encenadora combate a invisibilidade das mulheres nos processos históricos. A actriz Joana Brandão faz o mesmo com a peça “Coragem Hoje, Abraços Amanhã”. Ambas recolheram testemunhos femininos. “Falamos também de pessoas que não vêm nos livros. Mas todas elas estiveram lá. De uma maneira ou de outra”, repete Joana Craveiro.