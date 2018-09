Cláudia Gaiolas: “Não se pode contar apenas os feitos heróicos de uma vida”

Cláudia Gaiolas trabalhou a partir da colecção Antiprincesas editada pela Tinta-da-China para um público infantil que ainda não tem ideias feitas, ainda não aprendeu a achar que algo não se pode fazer porque se é homem ou mulher. Este fim-de-semana, no Parque José Gomes Ferreira, Cláudia Gaiolas encena a história de Joana Azurduy e no fim-de-semana seguinte é Clarice Lispector no Parque da Quinta das Conchas. Cláudia Gaiolas também é, ela mesma, uma heroína antiprincesa.