Como ser líder de um partido e como não escolher um diretor de jornal

Embora no imediato possa legitimamente ser acusado de desestabilizar o PSD, Luís Montenegro vai ser presidente do PSD. Só lhe falta saber quando. A Science4you arrastou uma oferta pública de venda que terminou num fracasso. O que também diz muito sobre o mercado de capitais. Theresa May há muito que perdeu o controlo da situação. A primeira-ministra britânica navega ao sabor de ventos contraditórios e tenta dar nexo ao inconciliável. De líder já não tem nada. Sabe o que não se deve fazer para escolher o diretor de um jornal? A CIMBAL ensina.