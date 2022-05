Daniel Blaufuks: “Acabou o período de paz na Europa”

Quando andava na escola, Daniel Blaufuks era o único aluno da turma que tinha um apelido estrangeiro e era o único filho de pais divorciados. Portugal era muito monocultural, diz o artista visual nascido em 1963. Cresceu em Lisboa com a mãe, com o irmão e com os avós maternos, refugiados judeus. Retratou a história da sua família no livro "Sob céus estranhos", em 2007. "Na altura, algumas pessoas perguntaram-me: porque é que ainda falas sobre isto? Hoje, já ninguém faz essa pergunta, e isso é assustador." Nos seus trabalhos, Blaufuks recupera memórias que não podem ser esquecidas. Lançou livros como "Lisboa Clichê" e "Não Pai". Parte da sua obra está agora no novo título da "Série Ph.", coleção de monografias dedicadas a fotógrafos portugueses contemporâneos, uma edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM).





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;