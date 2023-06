Despe essas calcinhas

Partilhar artigo



"Se o pénis dele não fosse tão maravilhoso, tê-lo-ia deixado há muito!" Foi o que escreveu Carole Mallory na biografia "Loving Mailer", que dedicou ao escritor, seu amante durante nove anos. Estou a falar de Norman Mailer, o autor de um tremendo livro de guerra, "Os Nus e os Mortos", um dos grandes romances americanos do século XX.



Carole publicou as suas memórias de Mailer já três anos depois da morte do escritor, o que significa ...