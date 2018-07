Destinazione: Portugallo

A entoação melódica da língua ouve-se cada vez mais pelas ruas de Lisboa. Surgem também no Porto e no Algarve pequenos negócios geridos por italianos, restaurantes, geladarias. Há uma vaga de reformados que chega de Itália atraída pelos benefícios fiscais e o último relatório do SEF confirma: o número de residentes em Portugal aumentou 50% em 2017 — foi a comunidade que mais cresceu.