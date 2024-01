Dez dedos e uma sequóia

Partilhar artigo



Jorge de Sena comparou um dia a secular grandeza das sequóias com a risível aparência do arbusto que é o pilriteiro. Digo Sena e sinto-me um pilriteiro. Ao daninho arbusto chamam-lhe também cambrulheiro, escalheiro, estrapoeiro. Nomes nada motivadores. Na minha condição de pilriteiro ou estrapoeiro, ignoro o arbusto e ponho os olhos na sequóia.



Em 1984 ou 1985, Bénard da Costa pespegou-me com uma catrefa de caixotes com uns ...