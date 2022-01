Direito da felicidade: um curso para tirar cinzentismo às leis

As leis de um país são um instrumento para o bem-estar da população. É o Direito que nos dá liberdades, direitos e garantias, e que determina também a organização do Estado e da sociedade. Para desmistificar a ideia do Direito como algo cinzento e punitivo, o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP), da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, organizou o curso de aperfeiçoamento em “Direito da Felicidade - Como ser feliz em 13 lições”.

