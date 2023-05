E se a Expo’98 fosse hoje?

Faltavam dois anos para a passagem do milénio. Portugal convidava o mundo a vir a Lisboa, mostrando-se como um país moderno e virado para o futuro na Exposição Mundial de 1998.



À entrada, os visitantes eram recebidos de braços abertos pelo Gil, a mascote do evento, cujo nome foi inspirado no navegador português Gil Eanes, que dobrou o Cabo Bojador em 1434.



O mote da exposição era celebrar os 500 anos dos Descobrimentos portugueses e a sua importância para o mundo. Este era o grande projeto nacional em décadas, que deu origem a uma mudança profunda na zona oriental da capital e criou uma série de infraestruturas, como a Ponte Vasco da Gama, que mudaram Lisboa.



O fio condutor deste grande evento eram os Oceanos. Os mesmos que os navegadores portugueses tinham percorrido, 500 anos antes, revelando novos mundos e povos. Com o tema "Os Oceanos: um património para o futuro", os visitantes eram convidados a contribuir para a preservação dos recursos marinhos.



O Pavilhão de Portugal, uma obra do arquiteto Siza Vieira que ficou famoso pela sua enorme pala - considerada na altura uma ousadia da engenharia -, era o centro da retórica que o país queria transmitir.



A mensagem passava por contar "a história da nossa presença nos Oceanos, mas também pretendia falar de futuro", afirma Simonetta Luz Afonso, Comissária do Pavilhão de Portugal. A ideia era mostrar que existia um pano de fundo azul na história de Portugal - o mar.



Um dos principais consultores do Pavilhão de Portugal foi o oceanógrafo Mário Ruivo. De facto, diz a historiadora, foi a partir da Expo’98 que "o tema dos Oceanos começou a ser tratado internacionalmente".