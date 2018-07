Edição especial

A Omega tem uma história muito relevante no mundo da relojoaria. Por isso, não surpreende que, de vez em quando, busque no seu passado momentos que servem para iluminar o presente. Agora, para a sua última criação, a marca reintroduziu uma peça real de relojoaria do seu passado. O "First Omega Wrist-Chronograph Limited Edition" é uma nova colecção com apenas 18 peças, em que cada uma tem um calibre original 18''' CHRO de 1913. Estes calibres premiados foram recuperados pelos especialistas da Omega no Atelier Tourbillon, e foi-lhes dada nova vida dentro destas peças de Edição Limitada. Um processo complexo e delicado, como se imagina.Movimentos com 105 anos, agora recuperados, são um momento de orgulho para a marca suíça. Recorde-se que, em 1913, a Omega tornou-se um dos primeiros fabricantes de relógios de pulso e o importante calibre 18''' CHRO foi uma parte fundamental para o conseguir. Para este projecto, o Museu Omega teve um papel fundamental, ao fornecer os 18 calibres originais 18''' CHRO, que foram recuperados para peças vintage que se encontravam nos seus cofres.Para o design exterior da peça de 47,5mm, a Omega inspirou-se no cronógrafo de pulso de 1913, aproveitando detalhes clássicos como a bracelete em pele rebitada e o mostrador de esmalte branco com ponteiros azuis "Empire" e numeração árabe vazada. Este design era o preferido entre os militares durante a I Guerra Mundial. Os aviadores, especialmente, eram atraídos pela facilidade de leitura do mostrador e pelos contadores de 15 minutos que eram especialmente úteis para as suas desafiantes missões. Vários modelos foram entregues ao Royal Flying Corps e utlizados por alguns dos mais famosos aviadores e soldados da história. Materiais modernos também foram incluídos, tal como o ouro branco 18k da Caixa e o ouro Sedna 18k para a coroa e botões. Este design clássico inclui um fundo de tampa, que pode ser aberto para revelar o movimento que se encontra por detrás do vidro de safira.Trata-se de uma ambiciosa peça de 47,50 mm, com 40 horas de reserva de marcha, num calibre Omega 3018. E que, devido à sua lógica de edição limitada, pode representar uma boa opção de investimento.A Casio apresentou uma edição especial exclusiva para Portugal, limitada a 40 unidades, para celebrar os 40 anos da Esquadra 751 da Força Aérea. Esta edição é composta pelo relógio G-Shock Rangeman, que tem na bracelete a gravação do logo especial alusivo aos 40 anos da esquadra 751, bem como a gravação do logo oficial da Esquadra 751. A edição especial inclui ainda um "patch" dos "0 anos da Esquadra 751 igual aos que se encontram nas fardas desta esquadra bem como um multifunções semelhante aos utilizados aos militares.O Rangeman faz parte da série de relógios "Master of G", projectada para uso nas condições mais extremas e incorporam o Triple Sensor para medir o rumo da bússola, a pressão/altitude atmosférica e a temperatura, com base no conceito de "Survival Toughness". Além do Triple Sensor, o Rangeman é capaz de navegar por GPS - uma estreia num relógio G-Shock. O relógio recolhe dados de localização de satélites GPS para exibir a localização actual numa rota para um destino, em tempo real. O relógio também guarda dados de rastreamento (incluindo longitude/latitude, altitude e temperatura) na memória. Através do Bluetooth, o relógio liga-se a um smartphone para se conectar à aplicação G-Shock Connected, permitindo ao utilizador criar rotas ou gerir dados de registro na aplicação. O GPR-B1000 oferece resistência na construção e materiais, com uma estrutura resistente à poeira e à lama e uma bracelete em fibra de carbono. Projectado para se obter a máxima resistência, o GPR-B1000 surge como a mais recente evolução da G-Shock. Refira-se que, criada em 1978, a Esquadra 751 "Pumas" é a mais experiente equipa de busca e salvamento em Portugal.