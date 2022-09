E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As eleições presidenciais no Brasil têm como figuras de destaque Jair Bolsonaro, atual Presidente e recandidato pelo Partido Liberal - cujo lema é "Deus, Pátria, Família, Vida e Liberdade" -, e Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, ex-Presidente que cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011.