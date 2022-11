Ernst Götsch: “Podemos plantar água, também em Portugal, basta mudar as leis”

Tem olhos de criança e parece um homem-planta. O agricultor e investigador Ernst Götsch nasceu na Suíça, vive no Brasil e é apontado como o "pai da verdadeira revolução verde". Criou o conceito de agricultura sintrópica, modelo que mimetiza o comportamento dos ecossistemas naturais. Alia a produção agrícola à regeneração da paisagem. Mistura espécies e joga com as sombras, criando florestas estratificadas - que conseguem "plantar água" e criar "rios voadores". Ao ouvir as suas palavras, entramos num mundo quase mágico. Ernst Götsch tem muito de sábio e de filósofo. Explica tudo, detalha os milímetros da chuva e os centímetros de terra necessários para (re)criar vida. Conversámos no Palácio Sinel de Cordes, sede da Trienal de Arquitectura de Lisboa, que dedicou à "Terra" a sua 6.ª edição.