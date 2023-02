Esconder a etnia para ter emprego: a opção de muitos ciganos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ser médico, gestor, político, engenheiro ou ator já não é algo inacessível a quem

nasce cigano. A aposta na educação que a Estratégia Nacional para a Integração

das Comunidades Ciganas (2013-2022) fez já está a dar frutos. Mas mesmo quem

tem um diploma universitário ou uma profissão "não tradicional" depara-se com muitas dificuldades no mercado de trabalho. O racismo contra esta comunidade ainda está "entranhado", dizem os ciganos, e as portas teimam em não se abrir. Por isso, muitos profissionais não revelam a sua etnia para terem uma oportunidade de trabalho. Mas quando alguém tem de esconder a sua identidade, pode falar-se em integração?