Esta orquestra não é para jovens

A completar 25 anos, a Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) reclama a abertura de concursos públicos que permitam a entrada de sangue novo nos naipes e evitem que muitos jovens talentos procurem oportunidades lá fora. Por outro lado, ainda está à espera, passados todos estes anos, de uma sala de concertos nova. O Negócios acompanhou um ensaio, no Teatro São Carlos, antes do concerto comemorativo, que aconteceu a 25 de Novembro no CCB.