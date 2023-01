Eu pecador me confesso

Partilhar artigo



Eis o que é imperdoável na catequese contemporânea, a rasteira miséria da linguagem. A multiculturalistas, identitários, trans e outros bandos falta-lhes o prazer dos cambiantes, a argúcia da elipse, a liberdade polissémica da palavra.



Eu, por exemplo, e para dar um mau exemplo. Eu fui um miúdo católico. Vejam, vejam-me, ali vou eu com 10 anos e já me ajoelho no confessionário da Missão de São Paulo,...