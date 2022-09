Femtech, uma revolução em curso

São cada vez mais as plataformas digitais, aplicações e produtos tecnológicos dedicados à saúde feminina. O mercado do chamado femtech ganhou um novo impulso nos últimos dois anos e os especialistas acreditam que a tendência de crescimento vai continuar. As previsões apontam para que o mercado global do femtech possa atingir os 10,1 mil milhões de dólares em 2028 e a margem de crescimento parece ser inesgotável.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...