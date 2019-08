Fernando Lemos: "Eu não tenho idade, eu tenho tempo"

Fernando Lemos nasceu em 1926 e cresceu na Rua do Sol ao Rato, em Lisboa. Pintor, designer e poeta, mergulhou no mundo dos surrealistas e partiu para o Brasil antes do 25 de abril. Tem uma obra incontável de fotografias, ilustrações, desenhos e escritos. Alguns estão na Cordoaria Nacional, na exposição “Fernando Lemos Designer”, organizada pelo MUDE. Outros encontram-se na Galeria Ratton e na Galeria 111.