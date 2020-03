Festival Quarentena: a realidade superou a ficção

Resistência é a palavra de ordem para estes dias. Um inimigo invisível obriga-nos a deixar as ruas e, com isso, as salas de espetáculo. Raquel André sentiu esse impacto na pele, quando um espetáculo que tinha, no Porto, foi cancelado na semana passada. Ela, que sempre trabalhou sobre o tempo e sobre a nossa necessidade de encontro, não conseguiu ficar parada.





Numa publicação no Facebook lançou o desafio: e se a malta se juntasse para criar um festival à distância? Para o nome, não foi preciso puxar muito pela cabeça: Quarentena. E a ideia tornou-se "viral" – uma escolha de palavras que não deixa de ser interessante para os dias que correm. "Foi um contágio positivo. Tem sido muito emocionante de assistir".