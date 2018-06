Filipa César: Às vezes, a língua não tem o vocabulário de que precisamos

Todo o cinema de Filipa César é uma reflexão sobre o próprio cinema, os seus mecanismos e os seus usos. "Spell Reel", que estreou no festival de Berlim, está no Cinema Ideal, em Lisboa. É o resultado de um projecto, em colaboração com os cineastas guineenses Flora Gomes e Sana na N'Hada, de pesquisa e discussão sobre um arquivo de cinema que estava quase perdido.