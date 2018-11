Filipa Reis: “Somos muito mais ricos culturalmente do que éramos”

“Há uma incapacidade de vermos que os portugueses já não têm as mesmas características que tinham há 50 anos – e ainda bem, porque somos muito mais ricos culturalmente do que éramos antes”, diz Filipa Reis, que realizou o filme “Djon África” em conjunto com João Miller Guerra. O primeiro filme de ficção da dupla estreou ontem e conta a história de um português negro que vai pela primeira vez à terra da família, Cabo Verde.