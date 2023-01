Francisco Ribeiro de Menezes: “A diplomacia já não é uma operação de capa e espada”

Francisco Ribeiro de Menezes recorda a frase do bispo sul-africano Desmond Tutu para sublinhar a importância do apoio à Ucrânia. Embaixador na Alemanha, diz que a função exige espírito inquisitivo. Foi fundador dos Sétima Legião e agradece aos deuses e às musas a inspiração que deram à banda. É igualmente poeta e promete publicar um livro antes dos 60. Ou seja, já só faltam três anos. Nesta entrevista explica também como foi trabalhar com os ministros dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama e Luís Amado e com o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.